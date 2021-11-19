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Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости.
Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости.
Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости.
Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости.
Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости.
Пандемия COVID-19

Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости. Главное о коронавирусе за 19 ноября

© Елена Афонина/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 257 068 случаев заражения, из них новых — 37 156. За сутки умерли 1 254 человека — это максимум за пандемию. За весь период скончались 261 589 человек. 
  • В 11 регионах уровень коллективного иммунитета к ковиду превышает 60%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
  • В Татарстане от коронавируса в 2021 году умерли шесть беременных, заявил заместитель главы Минздрава Республики Татарстан Владимир Жаворонков.
  • Калининградский губернатор изолировался на рабочем месте после положительного ПЦР-теста.
  • В Прикамье на карантин закрыли более 70 классов в школах и свыше 50 групп в детских садах.
  • Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Тамбовской области.
  • Мордовский госуниверситет с 22 ноября введет QR-коды для посещения занятий.

Москва 

  • Всего зафиксировано 1 911 956 случаев заражения, из них новых — 3 371. Госпитализированы 924 человека, скончались 95 больных.  
  • Москва занимает первое место в России по темпам снижения заболеваемости ковидом, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
  • Заболеваемость ковидом в Москве после нерабочих дней снизилась вдвое, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
  • Коллективный иммунитет к ковиду в Москве превысил 67%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 256 млн случаев заражения, умерли 5 136 072 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Болгария может стать источником нового варианта коронавируса, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
  • Минздрав ФРГ считает, что четвертую волну коронавируса не остановить только вакцинацией.
  • В ВОЗ призвали государства учитывать вопросы прав человека при введении локдаунов.
  • Власти Австрии объявили общенациональный локдаун с 22 ноября.  
  • В Мексике стартует вакцинация от ковида детей в возрасте 15–17 лет.
Теги
Пандемия COVID-19
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