Москва лидирует по темпам снижения заболеваемости. Главное о коронавирусе за 19 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 9 257 068 случаев заражения, из них новых — 37 156. За сутки умерли 1 254 человека — это максимум за пандемию. За весь период скончались 261 589 человек.
- В 11 регионах уровень коллективного иммунитета к ковиду превышает 60%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- В Татарстане от коронавируса в 2021 году умерли шесть беременных, заявил заместитель главы Минздрава Республики Татарстан Владимир Жаворонков.
- Калининградский губернатор изолировался на рабочем месте после положительного ПЦР-теста.
- В Прикамье на карантин закрыли более 70 классов в школах и свыше 50 групп в детских садах.
- Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет ввели в Тамбовской области.
- Мордовский госуниверситет с 22 ноября введет QR-коды для посещения занятий.
Москва
- Всего зафиксировано 1 911 956 случаев заражения, из них новых — 3 371. Госпитализированы 924 человека, скончались 95 больных.
- Москва занимает первое место в России по темпам снижения заболеваемости ковидом, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
- Заболеваемость ковидом в Москве после нерабочих дней снизилась вдвое, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
- Коллективный иммунитет к ковиду в Москве превысил 67%.
Мир
- Всего зафиксировано более 256 млн случаев заражения, умерли 5 136 072 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Болгария может стать источником нового варианта коронавируса, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
- Минздрав ФРГ считает, что четвертую волну коронавируса не остановить только вакцинацией.
- В ВОЗ призвали государства учитывать вопросы прав человека при введении локдаунов.
- Власти Австрии объявили общенациональный локдаун с 22 ноября.
- В Мексике стартует вакцинация от ковида детей в возрасте 15–17 лет.