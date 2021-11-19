Омская область снизит на 40% выбросы от автомобилей за счет улучшения топлива

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Титан", один из крупнейших нефтехимических производителей в России, приступила к реализации проекта по созданию экологически чистых присадок к бензину, рассказал в пятницу ТАСС генеральный директор компании Фархад Самедов. За счет этого в Омской области за несколько лет планируют снизить выбросы от автомобилей на 40%, или 72 тыс. т в год.

"Мы начали реализовывать пилотный проект в Омской области. Эта инициатива одобрена правительством Омской области. Мы будем производить экологически чистую присадку к бензину, за счет этого снижать выхлопы в атмосферу на 40%, или 72 тыс. т", - сказал Самедов.

Сейчас для создания присадок к бензину используется метил-трет-бутиловый эфир. "Но метанол лучше исключить из прямого контакта с людьми. Эта технология и сам продукт уже устарели, мы будем создавать не имеющее аналогов в России производство этил-трет-бутилового эфира", - отметил генеральный директор группы компаний.

Нефтехимический комплекс ГК "Титан" включает три предприятия - ПАО "Омский каучук", ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" и ООО "Титан-СМ", специализирующееся на производстве смазочных материалов. В группу компаний входит также агропромышленный комплекс в Омской области, состоящий из комбикормового завода, свинокомплекса и мясокомбината.