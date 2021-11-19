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В Советском районе Махачкалы построят поликлинику на 250 посещений в смену

Общая стоимость составит 373 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Современная поликлиника на 250 посещений в смену появится до конца 2022 года в Советском районе Махачкалы. Общая стоимость объекта составит более 370 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

"По программе модернизации первичного звена здравоохранения республики до конца следующего года появится современная поликлиника на 250 посещений в смену. Общая стоимость составит 373 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на территории будут размещены как взрослая, так и детская поликлиники, а также травмпункт и отделение лучевой диагностики.

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