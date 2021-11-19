Мордовский госуниверситет с 22 ноября введет QR-коды для посещения занятий

ТАСС, 19 ноября. Руководство Национального исследовательского мордовского государственного университета приняло решение об обязательном наличии QR-кода или сертификата о вакцинации при посещении помещений вуза. Об этом сообщается в пятницу на сайте вуза.

"C 22 ноября 2021 года допуск в учебные, административные здания и помещения университета совершеннолетних граждан будет осуществляться при наличии у них: либо действующего QR-кода, подтверждающего получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины <...>, либо сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции <...>, либо отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 часа", - говорится в сообщении.

Также допускается справка о введении первого компонента "Спутник V" или "Спутник Лайт" из лечебно-профилактического учреждения. Однако подобный документ подлежит замене на сертификат не более чем через месяц.

В республике продолжают действовать установленные ранее ограничения, согласно которым совершеннолетние только с QR-кодами могут посещать спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, а также заведения общепита. Для непривитых жителей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, и беременных сохраняется режим самоизоляции.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Мордовии последние три недели регистрируется около 160 случаев коронавируса в сутки. Коллективный иммунитет в республике превысил 52%, полный курс вакцинации прошли 405 тыс. человек.