Свердловский областной суд признал законным введение QR-кодов в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Суд в Свердловской области не согласился с доводами юристов и признал законным введение системы QR-кодов в регионе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее юрист Иван Волков подал иск в Свердловский областной суд с требованием признать недействующей часть указа губернатора региона Евгения Куйвашева, где говорится о появлении зон, где могут находиться только привитые люди, что подтверждается QR-кодом, либо те люди, которые переболели и тоже имеют соответствующий QR-код.

"Коллективно административное исковое заявление <…> оставить без удовлетворения", - сказал судья.

С 25 октября в Свердловской области QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября ввели QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубах.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, по состоянию на 1 ноября было зарегистрировано 739 новых случаев заражения, что является максимумом за всю пандемию, общее количество заболевших за всю пандемию - 170 499 человек, выписаны 151 010 человек, умерли 8 022 человека.