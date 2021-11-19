Темпы заражения коронавирусом в Севастополе в ноябре снизились на 6,7%

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Число зараженных в ноябре в Севастополе снизилось по сравнению с октябрем примерно на 6,7%, сообщил директор городского департамента здравоохранения Виталий Денисов в пятницу на заседании городского оперативного штаба.

"Спала заболеваемость по ковиду, если смотреть октябрь-ноябрь, то на 6,7%", - сказал Денисов. Глава горздрава добавил, что также снизилась заболеваемость пневмонией: по сравнению с октябрем на 33%.

По его данным, сейчас на амбулаторном лечении находятся 3 тыс. человек, общее число мест начали сокращать (к началу ноября их было почти 1,2 тыс., сколько сейчас - не сообщается), но свободными остаются более 200 коек. "На кислороде находятся 342 человека (почти целый месяц было по 500 в среднем), в реанимации 75 человек, на ИВЛ всего три человека", - добавил Денисов.

По информации департамента, оба компонента вакцины от коронавируса получили уже более 187 тыс. горожан (67,3% от планового количества). В том числе 28 тыс. ревакцинировались.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также растет число умерших. Власти города отмечали, что ситуация была сложнее, чем когда-либо с начала пандемии.

В городе действует режим повышенной готовности. Среди ограничений, в том числе, обязательный масочный режим в общественного транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, рекомендации по самоизоляции для групп риска, требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей.