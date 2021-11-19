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В Петербурге ввели технологию получения QR-кодов без регистрации на госуслугах

Система предназначена, в первую очередь, для трудовых мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Технологию получения QR-кодов без регистрации на госуслугах ввели в пунктах вакцинации в Петербурге. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

"Технология получения QR-кодов вне зависимости от регистрации на портале госуслуг уже разработана и внедрена. Их можно получить непосредственно в пункте вакцинации", - рассказал спикер.

Такая система предназначается для жителей, у которых нет регистрации на портале госуслуг, и тех, кто не может там зарегистрироваться. "К последним относятся трудовые мигранты, вакцинация которых - важнейший элемент безопасности города", - отметил собеседник

В соответствии с постановлением городского правительства с 15 ноября QR-код необходимо будет предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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