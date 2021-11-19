В Калуге открыли диспетчерскую службу с возможностью видеозвонка для слабослышащих

ТАСС, 19 ноября. Жители Калужской области, имеющие нарушение слуха, могут обратиться с бытовыми вопросами, например для вызова врача или доставки еды, в специально созданную региональную диспетчерскую службу по видеозвонку. На первом этапе диспетчерская работает по будням в дневные часы, затем планируется сделать ее круглосуточной, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона на своей странице во "ВКонтакте".

"В Калуге открыта специальная диспетчерская служба для людей с проблемами слуха, их в регионе более 2 тыс. Для них бывает непросто вызвать врача, сантехника или заказать еду. А сурдопереводчиков всего четыре на область. Теперь слабослышащие и глухие калужане могут получить помощь по видеосвязи", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, диспетчерская служба работает по будням с 9:00 до 17:00 и принимает видеозвонки в мессенджерах. Обращения принимает оператор, владеющий жестовым языком, фиксирует проблему, вызывает нужного специалиста и передает информацию заявителю. В планах оказывать такую помощь глухим и слабослышащим круглосуточно.

В пресс-службе отметили, что диспетчерскую службу создали при поддержке областной Общественной палаты, Совета по делам инвалидов, а также нескольких меценатов.