Минобрнауки дополнительно выделило 300 млн рублей на программу мегагрантов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки России дополнительно выделило 300 млн рублей на исследования в рамках программы мегагрантов, которая реализуется для поддержки научных исследований в российских вузах и научно-исследовательских институтах (НИИ) под руководством ведущих мировых ученых. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства.

"Мы проведем новый, уже девятый, конкурс по отбору проектов на 2022 год и планируем поддержать не менее 30 кандидатов. На запуск новых исследований и продолжение существующих Минобрнауки России дополнительно выделило порядка 300 млн рублей", - сказал Фальков в ходе заседания Совета по грантам правительства Российской Федерации, которое прошло в рамках VI Всероссийского форума "Наука будущего - наука молодых".

Отмечается, что в ходе заседания принято решение о продлении на два года финансирования проектов, отобранных в рамках седьмого конкурса, проводимого Минобрнауки России. 18 научных коллективов получат гранты в размере до 24 млн рублей.

"Решение о продлении основывается на значимости достигнутых результатов и перспективности научных исследований. Эксперты Совета оценили 35 проектов - победителей седьмого конкурса, в том числе посетили действующие лаборатории. На основании их заключения и учета количества дней, которые ученые с мировым именем проводят, непосредственно работая на территории России, дополнительные средства получат 18 проектов", - сообщил Фальков.

Продленные проекты включают в себя исследования в таких областях, как нанофотоника, персонализированная медицина и здравоохранение, астрономия, современные энергетические технологии, макромолекулярная инженерия, фундаментальные химия и физика.

По словам министра, с 2021 года программа мегагрантов вошла в национальный проект "Наука и университеты", которым предусмотрено ежегодное создание лабораторий под руководством выдающихся исследователей.