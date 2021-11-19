В Крыму вакцинировали "Спутником Лайт" более 100 иностранных студентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса вакциной "Спутник Лайт" в Симферополе получили более 100 иностранных студентов, сообщили журналистам в пресс-службе всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

"В Медицинской академии им. С.И. Георгиевского в Симферополе организован пункт вакцинации. В работе активное участие принимают добровольцы сферы здравоохранения. Более 100 зарубежных студентов уже получили прививку вакциной "Спутник Лайт", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ноябре вакцинироваться намерена еще одна группа иностранных студентов.

В октябре по всей стране вновь открылись штабы Общероссийской акции взаимопомощи #мывместе. Их деятельность направлена на оказание помощи гражданам старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию и находятся на самоизоляции, а также медицинским учреждениям и мобильным пунктам вакцинации.

"Добровольцы в усиленном режиме занимаются доставкой лекарств и продуктов, помощью в медицинских организациях, кол-центрах, продолжают информировать население о вакцинации. В почти 1 тыс. медицинских учреждений задействовано более 5 тыс. активистов организации. Более 16 тыс. добровольцев по всей стране оказывают помощь в вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также всем нуждающимся в онлайн-формате оказывается психологическая помощь. "Анонимную поддержку волонтеров-психологов может получить любой человек, написав одному из специалистов в чат-бот Viber, "ВКонтакте" или Telegram. Здесь задействовано более 1,5 тыс. волонтеров-психологов, имеющих профильное профессиональное образование.

Ассоциация волонтерских центров, всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", российский Красный Крест совместно с Общероссийским народным фронтом с 21 марта 2020 года запустили всероссийскую акцию взаимопомощи в период коронавируса #мывместе. Она объединила 250 тыс. человек и 9 тыс. компаний, которые в течение 1,5 лет помогают в борьбе с распространением инфекции. Добовольцы помогли более 6,5 млн человек. Партнерами собрано около 1,8 млрд рублей. Более 30 тыс. тонн товаров предоставлено населению.