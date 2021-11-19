В Таганроге впервые провели конкурс онлайн-экскурсий по местам, связанным с Петром l

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Конкурс онлайн-экскурсий по местам Таганрога, связанным с жизнью основателя города Петра I, впервые провели в Ростовской области по инициативе депутатов Законодательного собрания Ростовской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу в ходе круглого стола "Петровские реформы в истории России" председатель комитета заксобрания региона по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев.

"Было принято решение по инициативе донского парламента и, в частности, председателя законодательного собрания Александра Валентиновича Ищенко провести конкурс видеоэкскурсий, посвященных истории Таганрога. Маршрут связан с историей города и вкладом Петра l. Конкурсной комиссией мы практические единогласно отобрали сегодня победителей, вручили дипломы и поощрения законодательного собрания участникам", - сказал Косачев.

По его словам, подобный конкурс проводится в регионе впервые. Проекты его победителей планируется разместить в официальных аккаунтах Заксобрания Ростовской области, они также будут использоваться для продвижения туристического потенциала региона.

"Мы предложим Министерству экономического развития Ростовской области проработать вопросы, связанные с интеграцией, презентацией победителей конкурса в популяризацию маршрутов в рамках развития туристической отрасли на территории региона", - пояснил депутат.

В конкурсе онлайн-экскурсий приняли участие жители города, сотрудники учреждений культуры и образования, представители туристических компаний и СМИ.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства региона, в 2022 году в Ростовской области пройдет серия праздничных мероприятий по случаю 350-летия со дня рождения Петра I. Их планируется провести в Таганроге, Азове и станице Старочеркасской.