В Вологодской области рассчитывают привить от коронавируса более 28 тыс. студентов

"Для студентов ссузов старше 18 лет предусмотрены дополнительные выплаты за вакцинацию в размере 1 тыс. рублей в виде единовременной выплаты, они будут идти через департамент социальной защиты области автоматически. Предполагаем, что получателей таких выплат будет более 12 тыс. Аналогичную меру рекомендовано реализовать ректорам вузов. Такая дополнительная выплата должна быть произведена студентам вузов. Прогнозируемое число получателей здесь - более 16 тыс.", - сказала заместитель губернатора, отвечая на вопросы вологжан в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте".

Как пояснила заместитель губернатора, всем студентам техникумов и колледжей, кто завершил вакцинацию или получил однокомпонентную вакцину и затем действующий QR-код, выплата поступит автоматически не позднее 10 дней со дня подачи заявки от образовательного заведения. Для этого привитому студенту нужно подать заявление в своем учебном заведении, прикрепить к нему QR-код, предварительно получив его на сайте госулуг. Колледжи и техникумы уже начали формировать списки привитых. Первые списки от учебных заведений ожидаются 24 ноября, через 10 дней - первые выплаты.

Помимо этого, правительство области и губернатор обратились к ректорам вузам, чтобы они тоже стимулировали своих студентов. "Я знаю, что уже в Вологодском госуниверситете такие выплаты начаты, заявления от студентов принимаются. Такое решение было принято в Вологодской молочно-хозяйственной академии и буквально сегодня такое решение принято в Череповецком госуниверситете, с 27 ноября там начнутся выплаты для студентов. Я думаю, что все остальные вузы постараются подключиться, придумать какие-то свои варианты стимулирования своих студентов. Знаю, что и розыгрыши призов в вузах сейчас предусматриваются", - отметила замгубернатора.

Стимулы для остальных

Как напомнила Каманина, для молодежи в регионе запланировано проведение лотерей среди вакцинированных в возрасте от 18 до 35 лет. В розыгрыш включены айфоны, беспроводные наушники, станция "Алиса", портативные колонки, а также возможно путевки на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг и в аквапарк Y. E. S. Вакцинированным молодым людям предложено также выдавать бесплатные билеты на концерты звезд российской эстрады. Концерты "Здоровый Новый год" запланированы на 27-28 декабря в Вологде и Череповце, они пройдут с обязательным соблюдением санитарных требований. Запланированы выплаты ветеранским организациям, где в муниципалитетах привьются 80% граждан 65 лет и старше: по 200 тыс. рублей получат сельские организации ветеранов и по 400 тыс. - городские. Для жителей всех возрастов на прививочных пунктах будут выдавать бесплатные билеты на новогодние мероприятия. 20 ноября такие билеты поступят на пункты вакцинации Вологды и Череповца.

На 19 ноября в области выявлен 85 771 заразившийся коронавирусом, прирост за сутки составил 410. Выздоровели 75 599 человек, умерли 2 429. Привито первым компонентом более 460 тыс. вологжан, завершили вакцинацию около 400 тыс. человек (почти половина взрослого населения региона).