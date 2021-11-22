В России растет популярность ЗОЖ

Тренд на здоровый образ жизни набирает обороты. Почти для трех из пяти россиян (58%) возросла важность здорового образа жизни. По этому показателю Россия заняла второе место, уступив только Португалии (62%). Об этом свидетельствуют результаты исследования STADA Health Report, проведенного в 15 странах мира, включая Россию, и охватившего 30 тысяч участников. Основная задача исследования - выявить, как меняется отношение европейцев и россиян к собственному здоровью, какие новые тенденции и проблемы появляются.



При этом почти половина россиян (49%) считает залогом ЗОЖ здоровое питание. По этому показателю мы на четвертом месте среди 15 стран. Физические тренировки играли важную роль лишь для 35% респондентов. Приложения для занятия фитнесом или онлайн-курсы, впрочем, не были особенно популярными, ими воспользовались лишь 16% опрошенных. Чуть больше четверти (26%) россиян заявили, что они еще не опробовали новые направления в сфере питания, спорта и фитнеса, однако планируют больше заботиться о физической форме и рационе в будущем; это выше, чем средний результат по опросу (20%).

49% наших соотечественников заявили, что за последний год они чаще обращались за советом в аптеку и значительно увеличили запас лекарственных средств в домашних аптечках. Такой результат более чем вдвое выше среднего (21%) и является самым высоким национальным показателем по данному вопросу. Использование пищевых добавок - популярный способ оздоровиться и восполнить недостаток витаминов и минералов: 71% опрошенных жителей нашей страны покупают их регулярно.

"Что нас отличает от респондентов в других странах, так это то, что мы начинаем лечиться сразу, при первых симптомах заболевания. Например, 52% россиян при первых признаках простуды используют спреи для носа и горла и другие препараты первой помощи. В России этот показатель в два раза выше, чем в среднем по Европе", - рассказала вице-президент по направлению безрецептурных препаратов STADA в России Оксана Позднякова.