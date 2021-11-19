Уровень коллективного иммунитета на крупных свердловских промпредприятиях достиг более 65%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета на крупных промышленных предприятиях Свердловской области в среднем достигает более 65%, предприятия активно включились в прививочную кампанию. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) со ссылкой на президента союза Дмитрия Пумпянского.

"Предприятия нашего Союза активно включились в прививочную кампанию. По нашим данным, в среднем по крупным промышленным предприятиям региона уровень коллективного иммунитета достигает более 65%. Вакцинация будет продолжена и дальше. Многие уже приступили к ревакцинации", - передает пресс-служба его слова.

Так, по словам вице-президента ЕВРАЗа, руководителя дивизиона "Урал" Дениса Новоженова, на предприятиях ЕВРАЗа на Урале привито более 70% работников, при этом вместе с членами их семей было привито более 20,7 тыс. человек.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских отметил на совещании, что сейчас на рабочих местах люди заражаются реже, чем в других местах.

"По контакту по месту работы у нас на прошлой неделе заболели 7% из общего числа инфицированных. По контакту в семье - 16,3%, и почти 67% - это люди, которые покинули привычный ареал пребывания - это либо выезд в другую территорию, визит в гости, где давно не были, либо посещение общественных мест и массовых мероприятий. Благодаря принятым в регионе мерам по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции наблюдается тенденция к снижению и стабилизации заболеваемости на высоком уровне, не регистрируются очаги с массовым распространением заболеваемости в организованных коллективах детей и взрослых", - цитирует его пресс-служба.

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 743 случая коронавируса, с начала пандемии - 171 242, выздоровели 151 518 человек, умерли 8 056 пациентов. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 45%.