Ученые Петербурга получат 50 млн рублей на реализацию своих проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга и Российский научный фонд 19 ноября заключили соглашение о сотрудничестве. Документ обеспечит регламентированный отбор ведущих научных коллективов, чьи идеи будут реализовываться за счет правительства. Уже в 2022 году на финансирование смогут рассчитывать проекты, разработанные с учетом интересов социально-экономического развития города, передает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Наш город заинтересован в развитии диптех-технологий, которое невозможно без достижений фундаментальной науки", - заявил поставивший свою подпись под соглашением вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

На поддержку проектов в 2022 году правительство Санкт-Петербурга выделит 50 млн рублей, Российский научный фонд обеспечит паритетное финансирование победителей. Петербургские ученые уже откликнулись на данную возможность - на региональном этапе конкурса от организаций города поступило более 250 заявок. Результаты конкурса подведут в марте 2022 года.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы поддержку получили достойные коллективы, работы которых в скором времени конвертируются в реальный результат в интересах экономики и социальной сферы Петербурга", - отметил генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов.