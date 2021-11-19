Лаборатория диагностики COVID-19 начала функционировать в аэропорту Мурманска

МУРМАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. ПЦР-тест на коронавирус теперь можно сдать в международном аэропорту Мурманска. Результаты отправляются на электронную почту в течение 24 часов, сообщили в пятницу в пресс-службе авиаузла.

"Теперь пассажирам аэропорта Мурманск доступна услуга ПЦР-тестирования с получением результатов на электронную почту в течение 24 часов. Выдача справки осуществляется на двух языках", - сообщили в пресс-службе.

Представители аэропорта добавили, что тестирование крайне востребованно для прибывших из-за границы граждан, которые согласно требованиям Роспотребнадзора обязаны предъявить справку в течение 72 часов после прилета, и теперь могут пройти диагностику в терминале аэропорта. "Помимо этого, посетители аэропорта смогут пройти экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции с получением результатов в течение 15 минут", - отметили они.

Пассажиропоток в аэропорту Мурманска вырос почти на 30% за первое полугодие 2021 года, чем за аналогичный допандемийный период 2019 года. Согласно данным авиаузла, за октябрь 2021 года услугами главной воздушной гавани Заполярья воспользовались 114 324 пассажира. Всего за 10 месяцев текущего года обслужено 1 145 184 пассажира, прирост к 2019 году составил 34%.