Новый "Тур-гламур" по Москве и Петербургу планируют запустить в декабре

МОСКВА, 19 ноября./ТАСС/. Новый "Тур-гламур" по Москве и Петербургу, который создали в рамках проекта "Два города - миллион впечатлений", планируют разместить в декабре на московском турсервисе Russpass. Об этом сообщила журналистам в пятницу руководитель дирекции по региональному взаимодействию и отраслевым проектам АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова.

"Планируется, что в декабре тур будет доступен на цифровом туристическом сервисе Russpass. Он заинтересует, в первую очередь, тех, кто обожает не просто делать покупки, но и дополняет шопинг-программу самыми интересными и красивыми достопримечательностями двух столиц", - сказала Нефедова.

Как она рассказала ТАСС, тур будет длиться 4-5 дней. За это время гости в Москве увидят парк "Зарядье", посетят крышу гостиницы "Украина", поднимутся на смотровую площадку Panorama 360, поучаствуют в экскурсии-спектакле в отеле "Националь", совершат шопинг со стилистом в ЦУМе, ГУМе, и ТЦ "Цветной". В Санкт-Петербурге туристов также будет ждать насыщенный маршрут. Так, например, путешественники посетят Новую Голландию, колоннаду Исаакиевского собора, музей "Полторы квартиры Иосифа Бродского" и многое другое.

"Начинать тур можно как в Москве, так и в Санкт-Петербурге - все зависит только от желания туристов. Безусловно, планируется, что стоимость тура будет доступна большинству путешественников", - рассказала она агентству.

По ее словам, возраст участников - от 23 лет и старше. Тур заинтересует как самостоятельных путешественников, так и семьи с детьми.