Чернышенко назвал Тульскаую область, ЯНАО и ХМАО лидерами цифровой трансформации в октябре

ТАСС, 19 ноября. Тульская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами цифровой трансформации по итогам октября. Об этом заявил в пятницу заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти и регионов России в рамках Всероссийского форума в области ИКТ "IT-Диалог" в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте правительства России.

"По итогам октября у нас есть три региона - лидера по темпам цифровой трансформации. Это Тульская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Отмечу, что два субъекта стабильно держатся в лидерах - это Тульская область и ЯНАО. Также в группе отличников Липецкая и Белгородская области, Севастополь, Сахалинская и Ульяновская области, Татарстан и Ненецкий автономный округ", - приводятся слова Чернышенко в сообщении.

В числе отстающих он назвал Чукотский автономный округ, Тверскую область и Кабардино-Балкарию, призвав их ускориться.

Цифровизация контрольной деятельности

Отмечается, что также на совещании обсудили цифровизацию контрольно-надзорной деятельности. Минцифры ведет активную работу по полному переходу на электронное, безбумажное взаимодействие с бизнесом, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

"Переход от выездных проверок к дистанционному контролю - это важная задача, стоящая перед нами. Необходимо сделать систему прозрачной, создать сквозной учет контрольно-надзорной деятельности на всех ее этапах. Существующее сегодня мобильное приложение "Инспектор" должно использоваться не только для проверок контрольно-надзорных органов, но и для самопроверок бизнеса. <…> В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" уже создана и реализуется система типового облачного решения по автоматизации функций по контролю, к ней подключены 82 региона", - сказал Качанов.

Чернышенко уточнил, что в будущем это типовое облачное решение переведут на платформу "Гостех" для получения данных дистанционного контроля. "На сегодняшний день регионы, которые вошли в общий трек по переходу на "Гостех", уже опережают остальных и выигрывают. Именно на этой платформе получат развитие и реализуются передовые облачные решения, которые используются государством", - отметил он.