В Якутии появятся пять лабораторий искусственного интеллекта и визуальной реальности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Якутия лидирует в сегменте высоких технологий в Дальневосточном федеральном округе, в регионе планируется открыть пять лабораторий по сквозным технологиям. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу по итогам нескольких совещаний в Республике Саха, которые провел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"К 2024 году регион планирует двукратное увеличение количества компаний, осуществляющих технологические инновации, ежегодно объем привлечения инвестиций в сектор IT и инноваций должен составлять не менее 1 млрд рублей. Создается новый центр обработки данных, работает десять районных IT-центров, до конца года будет открыто еще четыре. А до 2024 года появится еще 17. Планируется открыть пять лабораторий по сквозным технологиям, таким как искусственный интеллект и виртуальная и дополненная реальность", - сказано в сообщении.

По итогам 2020 года Якутия стала лидером по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке, а также входит в топ-11 регионов России по этому показателю.