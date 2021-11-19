Российский Красный Крест объявил сбор средств для помощи Белоруссии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) начал собирать деньги для оказания помощи Белорусскому Красному Кресту в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель РКК Павел Савчук.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими коллегами из белорусского Красного Креста, к тому же в июле у нас был подписан Меморандум о взаимопонимании. На данный момент около двух тысяч беженцев по-прежнему находятся в стихийном лагере на польско-белорусской границе. Сейчас мы от своих коллег из Национального Общества Красного Креста Белоруссии получили первичную информацию по потребностям и объявляем сбор средств, а также гуманитарной помощи", - сказал Савчук.

Он подчеркнул, что вся деятельность РКК, как и прежде, будет организована в соответствии с основополагающими принципами Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и в координации с международной Федерацией. В РКК призвали общественные организации и бизнес-сообщество поддержать людей, которые оказались в трудной ситуации.