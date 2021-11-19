В России разработали методику по изучению у обучающихся склонности к насилию

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пятигорский государственный университет разработал методику по изучению у обучающихся склонности к насилию и проявлению агрессии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"В этом году ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет", подведомственный Минобрнауки России, в рамках государственного задания разработал методику проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследования причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время эта методика проходит обсуждение в экспертном сообществе, уточнили в министерстве. По итогам она будет направлена в правительственную комиссию по профилактике правонарушений, межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в РФ, а также использоваться в работе вузов.

Кроме того, в настоящее время на базе координационных профилактических центров МИРЭА - Российского технологического университета и Московского государственного юридического университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) проведен комплекс исследований по вопросам распространения в России идеологии "скулшутинга", добавили в Минобрнауки.

В середине октября газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки разработать учебно-методические рекомендации по изучению склонности учащихся образовательных организаций к агрессии и насилию, а также увеличить количество педагогов-психологов в учреждениях. Издание со ссылкой на документ также отметило, что министерство должно проинформировать правкомиссию о проделанной работе до 15 января 2022 года.