Премию за заслуги перед Краснодарским краем выплатят победителю "Воспитатель года России"

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Победителю конкурса "Воспитатель года России" Анастасии Быстрюковой выделят разовую премию в размере 2 млн рублей из резервного фонда администрации Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

"По поручению Вениамина Кондратьева "Воспитатель года России" Анастасия Быстрюкова получит 2 млн рублей. Разовую премию за заслуги перед Краснодарским краем выделят из резервного фонда администрации региона. Губернатор подписал соответствующее постановление",- говорится в сообщении.

Уточняется, что педагог детского сада №41 станицы Новокорсунской Тимашевского района Анастасия Быстрюкова заняла первое место во всероссийском конкурсе "Воспитатель года России" в феврале 2021 года. Она многодетная мама и педагог с 15-летним стажем.

В феврале педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия Быстрюкова стала победителем всероссийского конкурса "Воспитатель года России", финал которого прошел в Перми. Церемония награждения состоялась в воскресенье в Пермском академическом театре. На конкурсе она представила авторскую программу, направленную на то, чтобы сделать образование в детских садах индивидуальным, программа позволяет детям запомнить большие объемы информации.