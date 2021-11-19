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Кравцов: вопрос допуска в школы только привитых от ковида детей не обсуждается

В настоящее время в Москве проходят клинические испытания вакцины "Спутник М" для детей и подростков от 12 до 17 лет
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ не обсуждает вопрос о допуске в школы только привитых от коронавируса детей, сообщил журналистам в пятницу в Нижнем Новгороде глава ведомства Сергей Кравцов.

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"Так вопрос не стоит, так мы вопрос не обсуждаем", - сказал Кравцов.

В настоящее время в Москве проходят клинические испытания вакцины "Спутник М" для детей и подростков от 12 до 17 лет. Сейчас массовая вакцинация несовершеннолетних не начата.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24" сообщила, что уже 400 подростков в рамках клинических исследований получили первый компонент вакцины "Спутник М". По ее словам, предварительные результаты продемонстрировали безопасность и эффективность препарата.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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