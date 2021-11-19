Саакашвили заявил, что прекратит голодовку после перевода в военный госпиталь

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили готов прекратить голодовку сразу же после того, как его переведут из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом в пятницу сообщил журналистам адвокат Ника Гварамия после встречи с бывшим грузинским лидером.

"Он [Саакашвили] готов перейти в горийский госпиталь и прекратить голодовку сразу же после перевода", - сказал Гварамия, добавив, что Саакашвили переведут в пятницу.

По словам Гварамии, важным будет то, как врачи определят процедуру восстановления Саакашвили и выведения его из длительной голодовки. Он отметил, что Саакашвили переведут в военный госпиталь этой ночью, однако по настоянию Специальной пенитенциарной службы Минюста не стал называть конкретное время из соображений безопасности.

Ранее в пятницу министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь города Гори, однако для этого требуется согласие самого пациента. Позже депутат парламента Екатерина Херхеулидзе после посещения политика в больнице заявила, что он не против этого решения. Саакашвили в четверг во время встречи с адвокатами упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать. Политик до сих пор находится в реанимационном отделении.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали 1 октября в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 8 ноября политика перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого.