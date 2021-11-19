Более 20 диагностических лабораторий автоматизированы в Карачаево-Черкесии в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 19 ноября. /ТАСС/. Автоматизация 23 диагностических лабораторий проведена в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2021 году по нацпроекту "Здравоохранение" - лаборатории объединены в единую информационную систему для оперативного получения результатов медицинских анализов пациентов. Об этом журналистам в пятницу рассказали в министерстве здравоохранения республики.

"В текущем году в 23 медицинских организациях Карачаево-Черкесии была внедрена лабораторная информационная система, которая позволила значительно повысить качество оказываемой медицинской помощи населению республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к системе было подключено более 130 единиц лабораторного оборудования. Пользоваться этой базой могут медики в разных медучреждениях и различной специализации с соответствующим правом доступа. Кроме того, результаты своих лабораторных анализов пациент сможет увидеть в электронном виде в своем личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг.

Информационная база упростит работу лабораторий от выдачи направлений на анализы до автоматической отправки их результатов обратно врачу. Это ускорит постановку диагноза и позволит избегать двойных назначений исследований.

Ранее в министерстве рассказали, что в регионе завершилась автоматизация рабочих мест медицинских работников, которая также проводилась в рамках нацпроекта "Здравоохранение". За три года в регионе организовали более 2,5 тыс. автоматизированных рабочих мест.

Реализация проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения ЕГИСЗ)" стартовала в республике в 2019 году. В рамках проекта были оцифрованы важные для пациентов документы, в том числе электронный листок нетрудоспособности, электронный родовой сертификат, электронное направление в бюро медико-социальной экспертизы для получения или подтверждения инвалидности. За последние два года в федеральную подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" было передано более 10 млн электронных документов для 331 тыс. пациентов республики.