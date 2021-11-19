Во Франции предложили ревакцинировать людей старше 40 лет

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендует провести ревакцинацию всем людям старше 40 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте комитета.

"Верховный комитет по здравоохранению рекомендует расширить возрастные границы населения, которое имеет право на ревакцинацию от COVID-19. Он рекомендует предложить ревакцинацию людям в возрасте 40 лет и старше по истечении шести месяцев после первичной вакцинации", - отмечается в сообщении.