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В Петербурге вновь побили рекорд по суточной вакцинации от коронавируса

Город находится на 20-ой строчке в рейтинге регионов по доле привитых жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Четвертый за месяц рекорд по числу вакцинированных за сутки от коронавируса зафиксировали в Санкт-Петербурге. 18 ноября прививку сделали 35,9 тыс. человек, сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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"За четверг первым компонентом вакцины привито 19 810 человек. Всего выполнено 36 229 инъекций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Санкт-Петербург находится на 20-м месте по доле привитых среди всех субъектов России. Цикл вакцинации закончили 2 067 857 человек. Два предыдущих рекорда по суточной вакцинации в Петербурге установили 17 ноября (35,9 тыс. человек) и 13 ноября (35,7 тыс.).

По последним данным, в Петербурге выявили 766 тыс. случаев заражения коронавирусом (2 714 случаев за минувшие сутки). По этому показателю он стабильно занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 694 876 человек (4 425 человек за сутки), умерли 25 427 (77 пациентов за сутки).

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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