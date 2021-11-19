В Ленинградской области будут поощрять жителей за заявления о незаконном размещении мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Жители Ленинградской области, которые будут заявлять о фактах незаконного размещения мусора, получат денежные премии от правительства Ленинградской области в 2022 году. Экоактивисты должны подать не менее пяти заявлений о разных нарушениях, чтобы получить право на поощрение, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Жители региона, оказавшие содействие в фиксации несанкционированного размещения отходов, получат дополнительную поддержку со стороны региональных властей. Новый порядок <...> начнет действовать с 1 января 2022 года. Право на получение ценных подарков возникнет у тех, кто в срок до 30 сентября 2022 года подаст пять заявлений по разным событиям экологических преступлений в комитет эконадзора, и по каждому из них будет возможность возбудить дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Как указано в тексте постановления, критерием для поощрения является число поданных заявлений, премии получат пять человек, подавших больше заявлений. Предусматривается один подарок стоимостью 7 тыс. рублей, два подарка в размере 5 тыс. рублей и один стоимостью 3 тыс. рублей. Экоактивистов уведомят о награждении в декабре 2022 года.

Заявление необходимо сопроводить видеозаписью, на которой зафиксировано нарушение. На видео должно быть видно лицо нарушителя, номер машины, на которой привезли отходы.

В июне 2021 года в регионе создали экологическую милицию, сотрудники которой, в частности, борются с незаконными свалками.