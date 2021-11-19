Минюст включил "Честные выборы" и Иркутский союз библиофилов в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции России включило ООО "Честные выборы" и фонд "Иркутский союз библиофилов" в реестр СМИ-иноагентов по их просьбе. Об этом сообщается на сайте министерства.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 19 ноября в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов" и общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы", - говорится в сообщении. - В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности".

ООО "Честные выборы" и фонд "Иркутский союз библиофилов" стали 96-й и 97-й организацией в реестре.

Фонд "Иркутский союз библиофилов" был учрежден Алексеем Петровым, ранее включенным в реестр. Он также является одним из 18 соучредителей ООО "Честные выборы".

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории США. В конце 2019 года документ был расширен и на физических лиц. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иноагенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.