Власти Владимирской области заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом

СОБИНКА /Владимирская область/, 19 ноября. /ТАСС/. Развитие пандемии во Владимирской области, предварительно, вышло на плато. Власти также отмечают сокращение тяжело болеющих пациентов и вызовов скорой помощи, сообщил в пятницу журналистам врио губернатора Александр Авдеев.

"За месяц у нас привилось почти 150 тыс. жителей области. Мы уходили на нерабочую неделю, а затем продлевали каникулы для школьников, и это дает свои результаты. Сейчас количество заболевших, несмотря на то, что остается примерно на прежнем уровне, это такое, аккуратно назову, плато", - отметил врио губернатора.

Как рассказал Авдеев, сейчас в регионе сократилось количество тяжело больных с коронавирусом и вызовов скорой помощи. Кроме того, значительно разгрузились больницы, где сегодня занято 79,6% коек и свободно 473 места. По словам врио губернатора, улучшить ситуацию в регионе удалось за счет возросших темпов вакцинации населения.

"Сейчас наша задача - не снижая темпов, примерно 35 тыс. человек в неделю прививается, открыть дополнительные прививочные пункты, особенно в крупных городах, для того, чтобы чуть-чуть освободившиеся медицинские мощности перенаправить на то, чтобы сделать еще более высокие темпы вакцинации", - сказал глава региона.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировали 68 970 случаев заболевания, в том числе 320 за последние сутки. Выздоровели 53 662 человека, 2 373 пациента умерли. Первый этап вакцинации прошли 485 318 жителей, второй - 422 204. Уровень коллективного иммунитета составляет 36,8%.