Жителей Северной Осетии после коронавируса направят на 12-дневную реабилитацию

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноября. /ТАСС/. Жители Северной Осетии с поражением легких после коронавируса будут направлены на бесплатную 12-дневную реабилитацию в оздоровительные учреждения республики. Об этом сообщил ТАСС глава республики Сергей Меняйло.

"Мы же понимаем, что последствия ковида у всех разные. У кого-то поражение легких, у кого-то проблемы с сердечно-сосудистой системой, у кого-то зрение страдает и так далее. Для этого курс реабилитации. Он будет разный - все будет зависеть от показаний", - сказал Меняйло.

Бесплатную реабилитацию планируется осуществлять в течение 12 дней. Она будет включать в себя медикаментозное лечение, воздействие физическими факторами, бальнео- и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом.

"Мы говорим о самых незащищенных слоях населения - в этой ситуации им надо помочь особенно", - отметил он.

Реабилитацию планируется проводить в пульмонологическом центре горного поселка Фиагдон, в санатории "Осетия" и других оздоровительных учреждениях региона.

В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.