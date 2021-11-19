В Ростовской области к обсуждению законопроекта о QR-кодах привлекут представителей МФЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Ростовской области привлечет представителей многофункциональных центров и транспортной отрасли к обсуждению законопроекта о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Об этом сообщила ТАСС в пятницу депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина.

"Есть желание экспертного сообщества, Общественной палаты Ростовской области поучаствовать в обсуждении [законопроекта о QR-кодах]. Конечно, очень важно мнение таких структур, как МФЦ, транспортников - как меры, предлагаемые законопроектом, будут реализовываться на практике, в конкретных территориях, в том числе в сельских районах области. Надо понимать, что это законопроект о коллективной ответственности за здоровье друг друга, а не о каких-то ограничениях", - отметила Стенякина, добавив, что у региональных законодателей есть время до 14 декабря на изучение и обсуждение документа.

По словам председателя комитета законодательного собрания области по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александра Косачева, законопроект будет тщательно изучен, к этой работе планируется привлечь представителей профессионального и экспертного сообщества, а также общественность.

"Прежде чем делать какие-то выводы, нужно изучить содержание законопроекта. Но в любом случае его цель одна - обезопасить наших граждан от воздействия новой коронавирусной инфекции", - сказал Косачев.

Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля жители, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у жителей с медотводом.

В минувший понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы направил документы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации.