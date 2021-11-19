Финансирование сферы образования в Коми увеличат на 9,2% в 2022 году

СЫКТЫВКАР, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Коми увеличат расходы на образование на 9,2% - до 27,2 млрд рублей в 2022 году, сообщил в пятницу глава республики Владимир Уйба.

"Бюджет на 2022 год принимаем бюджет с дефицитом в 10,9 млрд рублей, 2021 год начинали год с предельным дефицитом в 12,2 млрд (на начало октября был достигнут профицит в 3,2 млрд). Несмотря на такой дефицит бюджета, на образование в 2022 году мы увеличим бюджет на 9,2%, и он составит 27,2 млрд - эта отрасль является одной из самых крупных бюджетополучателей. За три года 2022-2024 мы заплатим за образование наших детей 81 млрд рублей", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона в "Вконтакте".

Эти средства направят на семь программ - это дошкольное и школьное, среднее специальное образование, в том числе стипендии и социальное обеспечение студентов, денежное вознаграждение учителям, в том числе за кураторство и классное руководство, строительство объектов, укрепление материально-технической базы, обеспечение горячего питания в школах, отдых оздоровление детей, отметил руководитель региона.

Так, в 2021 году ввели детский сад на 270 мест в селе Выльгорте, сад на 45 мест в селе Щельябоже. В ближайших планах - открытие школы на 400 мест в селе Помоздино, детский сад на 80 мест в селе Мутном Материке. Началось строительство школы-сада в селе Усть-Ижме, где еще в 2010 году от удара молнии сгорела дотла школа. С 2010 года дети учились в помещениях бывшего магазина, которое перестроили и приспособили под школу. В 2020 году приняли решение о стройке новой школы. Еще одну школу на 60 мест построят в Объячево и до конца 2021 года начнется строительство детсада в сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит, его сдачу наметили на 2022 год. Начинается стройка школы на 825 мест в Емвале под Сыктывкаром и школы на 600 мест в Ижме - это сложный объект, потому что с 2011 года действующую школу в Ижме признали аварийной и другого помещения там нет, объяснил глава региона.

"Готовимся к стройкам за счет концессий. Мы уже заключили концессионное соглашение на строительство образовательного комплекса на 750 мест в Выльгорте (550 ученических и 200 дошкольных). На согласовании находится проект образовательного комплекса на 130 мест в селе Мадмас. А также прорабатываются на условиях концессии строительство двух школ - в Сыктывкаре и Ухте. Кроме того, школа на 825 мест планируется в Сыктывкаре за счет средств инфраструктурного кредита. Она планируется в новой жилой застройке в Орбите, крайне там нужна", - подчеркнул глава Коми.

Бюджет региона сверстали на 2022 года по доходам в объеме 84,2 млрд рублей, расходам - 95,1 млрд и с дефицитом - 10,9 млрд. Его рассмотрение и принятие запланировали в декабре.