Минздрав РФ поможет Абхазии ликвидировать дефицит препаратов от ковида

СУХУМ, 19 ноября. /ТАСС/. Россия окажет содействие Абхазии в приобретения препаратов для лечения коронавируса, являющихся дефицитными в республике, заявил журналистам министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба по итогам встречи с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко.

"На встрече обсудили возможность приобретения дефицитных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, таких как "Актемра", "Артлегия" и "Элсира". Минздрав России окажет нам всевозможное содействие в решении данной проблемы", - приводит Минздрав Абхазии слова Бутбы.

Он добавил, что российские медики также будут проводить онлайн-конференции с абхазскими докторами, предоставлять консультации для населения Абхазии. Кроме того, обсуждалась возможность признания QR-кодов и сертификатов о вакцинации от коронавируса Минздрава Абхазии на территории России.

"Российская сторона выразила готовность, как и прежде, оказывать помощь в лечении наших граждан от коронавирусной инфекции", - резюмировал Бутба.

По данным оперативного штаба Абхазии, по состоянию на 18 ноября за сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 119 человек. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 33 693 человека. Зарегистрировано 498 летальных случаев. Выздоровели 27 809 человек.