Псковская таможня предупредила о проблемах пропуска транспорта на границе с Латвией

ТАСС, 19 ноября.. Очередь из 30 фур скопилась на российско-латвийской границе в пункте пропуска "Убылинка" на выезд в сторону Латвии. Перевозчикам рекомендовали выбирать другие маршруты движения, сообщила в пятницу пресс-служба Псковской таможни.

"На российско-латвийской границе перед МАПП "Убылинка" Псковской таможни к концу рабочей недели образовалась очередь транспортных средств международной перевозки на выезд с таможенной территории Евразийского экономического союза в сторону Латвии. <...> В настоящее время на территории МАПП "Убылинка" в зоне таможенного контроля находится более 30 оформленных автомобилей, ожидающих разрешения для въезда на пункт пропуска Латвии "Гребнево", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пункт пропуска на сопредельной стороне "Гребнево" принимает грузовые транспортные средства, обеспечивая запуск в среднем до шести машин международной перевозки в час. "Псковская таможня обращает внимание перевозчиков на сложившуюся ситуацию и рекомендует выбирать другие маршруты движения", - говорится в сообщении.