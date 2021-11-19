В Мордовии свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом увеличился до 20%

ТАСС, 19 ноября. Свободный коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Мордовии увеличился за 10 дней на 4% - до 20%, сообщается в пятницу на сайте правительства Мордовии.

9 ноября и.о. министра здравоохранения республики Олег Маркин сообщал ТАСС, что свободный коечный фонд составлял 16%.

"В настоящее время на лечении в ковидных госпиталях находятся 1,7 тыс. пациентов, свободно 20% коечного фонда. Однако при этом, как отметила вице-премьер Галина Лотванова, растет количество тяжелых больных", - говорится в сообщении.

По словам главы Мордовии Артема Здунова, в республике наметилась небольшая стабилизация ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, однако ежедневно выявляется в среднем 165 новых случаев заражения.

В Мордовии с 11 октября ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий населения, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. С 15 октября в регионе действует система QR-кодов для пропуска жителей в места скопления большого количества людей - заведения общепита, предприятия сферы бытовых услуг, организации культуры и спорта, торговые центры площадью более 400 кв.м. С 10 ноября QR-коды нужны для посещения гостиниц и объектов розничной торговли площадью больше 150 кв. м, продающих непродовольственные товары. В Мордовии действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых жителей, запрещены массовые мероприятия.