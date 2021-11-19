Дистанционное обучение в вузах Северной Осетии продлили до 1 декабря

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноября. /ТАСС/. Дистанционное обучение для вузов Северной Осетии продлено до 1 декабря, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Глава РСО-Алания Сергей Меняйло подписал указ "О внесении изменений в Указ главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года <...> "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции <...> на территории Республики Северная Осетия-Алания". Согласно документу, до 1 декабря будет продлено дистанционное обучение для студентов высших учебных заведений республики", - говорится в сообщении.

Вузам, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы государственной власти, также рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение было введено до 14 ноября в высших учебных заведениях республики.