Пассажиропоток аэропорта Кирова достиг максимального значения за последние 30 лет

КИРОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Максимальный уровень пассажиропотока с 1990-х годов достигли в аэропорту Кирова за счет открытия новых рейсов. 19 ноября в "Победилово" встретили 300-тысячного пассажира, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Сегодня в "Победилово" встретили 300-тысячного пассажира в 2021 году. Он прилетел бортом авиакомпании "Руслайн" из Москвы в Киров. Пассажиропоток аэропорта достиг максимального значения за последние 30 лет", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве транспорта, такой уровень пассажиропотока достигли впервые с начала 1990-х годов. Планируется, что к концу года он достигнет 320 тыс. человек. В 2020 году эта цифра составила 209 тыс. пассажиров, в 2019 году - 240 тыс. человек. В "Победилово" уточнили, что увеличение пассажиропотока произошло за счет открытия новых направлений по программе субсидирования перевозок - в Калугу, Уфу, Калининград и Екатеринбург, а также за счет увеличения рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Юбилейному пассажиру вручили сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта и сертификат на бесплатный перелет авиакомпанией Руслайн по любому направлению маршрутной сети перевозчика в обе стороны на две персоны.

Победилово - аэропорт Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее центра города. Обслуживает региональные рейсы по России, имеет статус аэропорта федерального значения. Рейсы осуществляются из Кирова в Екатеринбург, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Уфу и Калугу. В 2022 году планируется начать реконструкцию здания аэровокзала в Кирове и дороги в аэропорт.