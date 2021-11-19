МЧС предупредило о ливне и снегопаде в горах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 20 м/с 20 ноября, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом (10-15 мм). Усиление западного, северо-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по республике рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.