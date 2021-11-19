{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС предупредило о ливне и снегопаде в горах Крыма

По прогнозам, 20 ноября порывы ветра достигнут 20 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 20 м/с 20 ноября, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, в горах со снегом (10-15 мм). Усиление западного, северо-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по республике рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Теги
РоссияКрым
В эпицентр непогоды 20 ноября попадут шесть регионов
По данным Росгидрометцентра, ливни застигнут Тверскую, Смоленскую, Московскую, Владимирскую, Калужскую и Калининградскую области
Читать полностью