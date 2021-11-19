Новые правила "Большой перемены" позволят выпускникам колледжей побороться за 1 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Изменения в правилах конкурса "Большая перемена" позволят всем выпускникам колледжей побороться за 1 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель наблюдательного совета АНО "Большая перемена" Сергей Кириенко.

"Право побороться за главный приз - миллион на высшее образование - было заложено только для 3-го курса. Программа 3+10, как они ее называют. А первый и второй курс могли только бороться за приз 150-200 тыс. рублей - по аналогии с 8-9 классом школы. Ребята нам объяснили, что это несправедливо. <...> Поэтому мы вносим изменения в правила, что право побороться за миллион для поступления в вузы будет у всех выпускных курсов среднего профессионального образования, 2 года или 3 года у них", - сказал он.

Кириенко добавил, что в правила было внесено еще одно изменение. "У нас для школьников все финалисты имеют возможность попасть на смену в "Артек". И здесь наша ошибка: мы отнеслись к среднему профессиональному образованию как к более старшим ребятам и просто не подумали о том, что часть из них хочет попасть в "Артек" и имеет на это право, потому что им нет еще 18 лет. Ребята нам на это указали, мы эту проблему уже решили. На следующий год все победители "Большой перемены" среднего профессионального образования, кому не исполнилось 18 лет, получат возможность съездить на смену в Артек", - пояснил он.

Председатель наблюдательного совета АНО "Большая перемена" отметил, что ребята также рассказали, что на общем суперфинале для победы необходимо показать достаточно универсальные навыки и способности. Участники считают, что тем, кто уже выбрал свою профессию и хочет специализироваться в конкретном направлении, интереснее решать задачи и получать задания именно в этой области. "Мы на следующий год и для среднего профессионального образования, и для школьников будем вводить отдельные треки, где задания создают крупнейшие российские компании-работодатели. И помимо победы в суперфинале, ты можешь набрать баллы, стать одним из лучших в этих направлениях, тогда наградой тебе, помимо средств и гранта на продолжение образования, будет еще стажировка в той компании, которая давала эти задания и в которой человек мечтает работать. Все крупнейшие российские компании будут в этом участвовать", - добавил он.

Кириенко также подчеркнул, что крупнейшие российские компании очень внимательно смотрят на победителей. "У нас все крупнейшие российские компании являются партнерами программы "Большая перемена", и у ребят-победителей появилась замечательная возможность себя показать. Я знаю, что крупнейшие компании внимательно смотрят на всех победителей, а значит они получат возможность стажировки, возможность дальнейшей работы", - сказал он.

Конкурс "Большая перемена"

Во вторник в Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия всероссийского конкурса "Большая перемена" президентской платформы "Россия - страна возможностей" для студентов 2-4-х курсов колледжей. В финал вышло около 600 студентов из Краснодарского и Красноярского краев, Москвы, Московской и Нижегородской областей, Крыма и других регионов. Среди них определят 300 победителей, 150 студентов четвертых курсов получат премии по 1 млн рублей, 150 студентов 2-3-х курсов - по 200 тыс. рублей. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тыс. рублей, а 20 лучших образовательных организаций - по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.