Реанимобиль с Саакашвили покинул тюремную больницу и направляется в военный госпиталь Гори

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Реанимобиль, в котором находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, покинул тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси, и направляется в военный госпиталь города Гори. Кадры выезда из тюрьмы в прямом эфире в пятницу продемонстрировал грузинский телеканал TV Pirveli .

Саакашвили сопровождают личный врач Николоз Кипшидзе, медики тюремной больницы, а также его мать Гиули Аласания. Помимо реанимобиля автоколлона состоит также из машин сотрудников МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста.

Подготовительные работы ведутся в военном госпитале. Пресс-служба медучреждения уже распространила кадры из палаты, в которой будет находиться бывший президент. На окнах уже установлены металлические решетки. Больница оцеплена сотрудниками полиции. По их требованию были убраны все автомобили, припаркованные рядом с госпиталем.

Ранее в пятницу министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь города Гори, однако для этого требуется согласие самого пациента. Позже адвокат Гварамия заявил, что Саакашвили дал согласие и прекратит голодовку сразу же, как его доставят в госпиталь.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали 1 октября в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 8 ноября политика перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье.