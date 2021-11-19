Строительство более 70 социальных объектов запланировали в Кабардино-Балкарии на 2022 год

НАЛЬЧИК, 19 ноября. /ТАСС/. Более 70 социальных объектов начнут строить в Кабардино-Балкарии в 2022 году. Подобных масштабов строительства в республике не велось последние 40 лет, сообщил в пятницу глава региона Казбек Коков.

Основной объем работ предстоит в сферах здравоохранения и образования, спорта и культуры, ЖКХ, жилищного строительства и благоустройства.

"В предстоящем году приступаем к реализации проектов по строительству и ремонту более 70 социально значимых объектов, стоимость которых составляет от 50 млн до 2 млрд рублей каждый. Наиболее крупные - возобновление строительства онкологического диспансера и строительство новой поликлиники в Нальчике"- написал Коков на своей странице в Instagram.

Планируется завершить строительство трех школ - в Прохладном, Нарткале и Куба-Табе, также начнется строительство семи - в Нальчике, Баксане, Прохладном, Красносельском, Майском, Сармаково и Псынабо, отремонтируют 25 школ. Еще одним крупным объектом строительства станет Дворец театров в центре Нальчика, который также планируют завершить в 2022 году.

"Предстоит реализация проектов по водоснабжению и водоотведению, самый крупный - Баксанский групповой водопровод. Продолжим жилищное и дорожное строительство: в следующем году введем более 530 тыс. кв. м жилья. Также в 2022 году продолжим ремонт региональных и муниципальных дорог, в том числе в столице республики по улицам Кабардинская, Шогенцукова, Ленина, Кулиева и другим", - добавил Коков.

Он подчеркнул, что таких объемов строительства в республике не было за последние 40 лет. Одновременная реализация такого количества проектов даст региону и десятки тысяч новых рабочих мест, и дополнительные поступления в бюджет республики, и сопутствующие инвестиционные возможности, уверен глава.

Региональному правительству поручили разработать нормативно-правовые акты для снижения административных берьеров при проведении строительных работ. "Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации стала возможной успешная реализация федеральных и региональных проектов, цель которых - повышение качества жизни жителей Кабардино-Балкарии", - добавил Коков.