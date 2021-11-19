Победителями "Большой перемены" для студентов колледжей стали 300 человек

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для студентов колледжей завершился в Нижнем Новгороде, победителями стали 300 человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В этом году впервые в "Большой перемене" смогли принять участие студенты колледжей, и это решение себя оправдало. Четыре дня Нижний Новгород принимал 600 ярких, талантливых ребят из 67 регионов России. Финалисты были погружены в атмосферу конкурсных испытаний - выполняли задания, учились работать в команде, делились идеями, создавали новые проекты, слушали и общались с экспертами. Сезон "Большой перемены" в этом году завершается, но для ребят все только начинается. Мы с радостью приглашаем всех победителей и финалистов не останавливаться на достигнутом и пробовать себя и в других проектах платформы", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Среди победителей "Большой перемены" 150 студентов-четверокурсников, которые получат по 1 млн рублей на образование, и 150 студентов вторых и третьих курсов, они получат по 200 тыс. рублей. Кроме того, 20 лучших образовательных организаций получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.

"Особенность "Большой перемены" в том, что вы ее авторы. Она развивается и меняется так, как меняется жизнь и как предлагаете вы. "Большая перемена" - это не просто конкурс, это сообщество, семья. Ваши идеи и ваши предложения ее постоянно меняют", - отметил председатель наблюдательного совета АНО "Большая перемена", первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Всероссийский конкурс "Большая перемена" реализуется в рамках национального проекта "Образование". Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, АНО "Россия - страна возможностей" и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.