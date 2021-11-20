Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметит 75-летие

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 16-й предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), в субботу отмечает 75-летие.

Обычно свои дни рождения патриарх Кирилл отмечает по-монашески - служением Божественной литургии. Как неоднократно отмечали в пресс-службе предстоятеля, патриарх регулярно совершает богослужения, поскольку "это главное для него дело", и он "желал бы, чтобы участие в литургии было главным в жизни каждого священника или прихожанина".

В октябре этого года из-за пандемии коронавируса Священный синод РПЦ перенес намеченные на ноябрь Архиерейский собор и общецерковные праздничные мероприятия по случаю 75-летия патриарха на май 2022 года. В 2016 году на торжества по случаю 70-летия главы РПЦ в Москву приезжали 9 из 14 предстоятелей поместных православных церквей, не считая Русскую православную церковь.

По информации пресс-службы патриарха, к 20 ноября российские телеканалы подготовили ряд фильмов и программ о первосвятителе РПЦ, а также большое интервью с ним.

Так, в день юбилея на Первом канале состоится премьера документального фильма Сергея Бравермана "Ничего не бойся, кроме Бога", на ОТР - премьера фильма Леонида Млечина "75 лет патриарху Кириллу", а на телеканале "Спас" - премьера фильма Аркадия Мамонтова "Проект патриарха" о программе строительства храмов в Москве.

В субботу в эфире телеканала "Россия-1" покажут большое интервью, посвященное 75-летию предстоятеля РПЦ, в ходе которого патриарх ответит на вопросы генерального директора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова. Вечером 20 ноября на "Спасе" состоится телемарафон, посвященный юбилейной дате.

Возрождение РПЦ

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ, известный протоиерей-публицист Владимир Вигилянский в беседе с корреспондентом ТАСС охарактеризовал патриарха Кирилла как выдающегося и самоотверженного человека, первосвятительское служение которого пришлось на время бурного церковного возрождения.

"Он - естественный преемник предыдущего патриарха Алексия II в уникальный период возрождения РПЦ. На протяжении последних 30 лет у нас открывается по тысяче храмов в год! Это уникальное явление, ничего подобного нет ни в одной не только поместной православной церкви, но и в Католической церкви. Наоборот, сокращается количество храмов, а у нас увеличивается. Уже одна эта статистика говорит о той феноменальной деятельности, которая под руководством патриарха происходит в нашей церкви", - сказал Вигилянский.

По его словам, в его бытность руководителем патриаршей пресс-службы ему было "и трудно, и легко" работать с нынешним предстоятелем. Легко, поскольку было полное взаимопонимание, а трудно "в том смысле, что он очень требовательно относился к себе, поэтому и к другим тоже".

"У нас были исключительно деловые отношения, я никогда не был из ближнего круга патриарха... Но я вам хочу сказать - дай Бог каждому иметь такого начальника, как патриарх. Человек, к которому не нужно подлаживаться, не нужно употреблять тысячи слов для того, чтобы сказать о чем-то простом. Он с полуслова понимает ситуацию, мгновенно ее анализирует, сразу прочерчивает линию от вчера до сегодня и завтра, то есть то, к чему может привести то или другое его решение... Он очень ценит профессионалов, прислушивается и уважает мнение людей, профессионально относящихся к своей деятельности", - рассказал Вигилянский.

Главные события и тенденции

Одним из самых заметных дел первоиерарха РПЦ, как ранее отмечали в Московской патриархии, стало изменение системы епархиального управления - создание митрополий и увеличение количества епархий с целью более эффективного взаимодействия архиереев с местным духовенством и паствой.

Заметные изменения претерпела в целом система административного устройства церкви. С 2009 года решениями Синода были созданы общецерковные и синодальные структуры, а также уточнены функции существовавших ранее. С целью развития внутрицерковной дискуссии было создано Межсоборное присутствие РПЦ. Этот постоянно действующий совещательный орган служит для предварительного изучения вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами.

Учреждение в 2011 году при каждом крупном приходе должности социального работника стало ключевым этапом в развитии социального служения церкви. Это позволило, по оценке пресс-службы патриарха, "вывести церковную социальную помощь на принципиально новый, системный уровень". Сегодня на территории России работают десятки церковных приютов для женщин в трудной жизненной ситуации. В ряде храмов ведется работа с глухими и слабослышащими людьми. Несколько приходов окормляют и слепоглухих людей. Также реализуются церковные проекты помощи семьям с детьми-инвалидами и взрослыми инвалидами.

Во время патриаршества Кирилла был положительно решен вопрос о преподавании в школах основ православной культуры. Для российских четвероклассников курс основ религиозных культур и светской этики с 2012-2013 учебного года стал обязательным. Родители вместе с детьми выбирают один из пяти модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма или светскую этику. В 2015 году государство признало теологию научной специальностью, появилась возможность защищать диссертации по этой дисциплине. В светских высших учебных заведениях появились кафедры теологии.

Также был принят важный для РПЦ закон о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения. С 2010 года власти постепенно возвращают церкви здания храмовых комплексов. Тогда же была развернута программа строительства церквей в административных округах столицы, цель которой состоит в том, чтобы обеспечить густонаселенные районы городов храмами шаговой доступности. Проект реализуется на пожертвования граждан и организаций.

Важнейшим из международных событий стала первая в истории встреча предстоятеля Русской православной церкви с главой Ватикана в феврале 2016 года в Гаване. Патриарх Кирилл и папа Франциск призвали мировое сообщество объединить усилия в защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В 2013 году патриарх Кирилл совершил первосвятительский визит в Китай (первый в истории православия в этой стране), в феврале 2016 года он посетил (также впервые в истории патриархов РПЦ) Антарктиду.

Путь первосвятителя

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В старших классах он совмещал учебу с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции Северо-Западного геологического управления. В 1969 году он был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл.

С отличием окончил Ленинградскую духовную академию, в 1989 году был назначен председателем Отдела внешних церковных сношений, в сан митрополита был возведен в 1991 году.

На экстренном заседании Священного синода Русской православной церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополит Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси.