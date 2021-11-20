Около 200 маршрутов автобусов в центре и на юге Москвы изменятся с 20 ноября

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Первые 200 маршрутов сети наземного городского транспорта "Магистраль" запускают в Москве в субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Мы развиваем маршрутную сеть "Магистраль". Первый этап изменений начинается 20 ноября 2021 года в Центральном и Южном административных округах - это больше 200 маршрутов. Мы скорректировали маршруты, убрали лишние и добавили новые: там, где раньше работали два похожих маршрута с редким интервалом движения, теперь будет один, но "частый". Там, где маршрут очень загружен, а пассажиров много, запустили магистральный маршрут с короткими интервалами", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в департаменте постарались сохранить связи между важными социальными объектами: поликлиниками, школами, МФЦ. Их будут обслуживать социальные маршруты. С вводом новой сети маршрутов "Магистраль" в ЮАО и ЦАО более 900 тыс. москвичей дополнительно получат доступ к магистральным маршрутам.

"Первые изменения маршрутной сети мы запустим в ЮАО и ЦАО. В центре мы уже обновляли маршруты в 2016 году. Теперь можем посмотреть на итоги работы и улучшить результаты. Кроме того, необходимо снова переосмыслить каждый маршрут, чтобы объединить его с маршрутной сетью других районов", - добавили в пресс-службе.

Там пояснили, что Южный округ выбрали не случайно: там появились новые станции Московских центральных диаметров (МЦД), впереди открытие Большой кольцевой линии (БКЛ), во многих районах стартует программа реновации, активно застраиваются бывшие промзоны. Наземный транспорт не должен отставать от этих изменений, считают в департаменте транспорта.

"Какие маршруты будут в [районах] Даниловском, Южнопортовом и Нагатино: экспресс-маршрут е80 от метро "Таганская" до Загорья свяжет проспект Андропова с центром города, Каширским шоссе и Бирюлевом Восточным; экспресс-маршрут е29 от метро "Каширская" до Филевского парка - свяжет Каширское шоссе с Нахимовским проспектом, МГУ и метро "Минская"; маршрут м95 - для проезда от Даниловского рынка до Северного Бутова и связи с будущей станцией БКЛ, он пойдет по Варшавскому шоссе через метро "Нагатинская" и МЦК "Верхние Котлы"; маршрут м9 - для проезда от МЦК "ЗИЛ" до Рижского вокзала через метро "Тульская", "Добрынинская" и центр города; маршрут м86 - для проезда от метро "Добрынинская" до Орехова-Борисова через метро "Нагатинская", МЦК "Верхние Котлы" и МЦД "Москворечье", - привели пример в пресс-службе.

О категориях маршрутов

"Маршруты будут меняться постепенно. 20 ноября 2021 года изменения коснутся центра и юга Москвы. В остальных районах "Магистраль" будет появляться поэтапно с учетом обратной связи от жителей. Наша задача - сделать маршруты лучше, чтобы они ходили по расписанию, не стояли в пробках", - заверили в пресс-службе в департаменте транспорта.

Там пояснили, что территорию столицы разделили на секторы, учитывая границы округов и естественные и искусственные преграды, которые сложно преодолеть, - реки, лесопарки, железные дороги. Команда аналитиков также изучала, как люди перемещаются внутри районов и между ними, исследовала доступность транспорта, оценивала развитие инфраструктуры и социальных объектов.

"В итоге получилось четыре сектора: ЮАО и ЦАО; ЮЗАО, ЗАО, а также маршруты из ТиНАО; СЗАО, САО, СВАО и ЗелАО; ВАО и ЮВАО. В каждом секторе примерно одинаковое количество маршрутов - около 300", - сообщили в пресс-службе.

Сеть наземных маршрутов "Магистраль" работает в Москве с 2016 года, ее основной принцип - интервальное движение автобусов, поэтому наземный транспорт ходит так же регулярно, как и поезда метро. Новая сеть поэтапно вводилась в Центральном округе Москвы, чтобы соединить центр с другими районами прямыми и быстрыми маршрутами. Для этого изменили 49 маршрутов, организовали выделенные полосы, построили комфортные пересадочные узлы, улучшили расписание движения и обновили инфраструктуру.

"Чтобы пассажиры могли определять время прибытия своего автобуса, маршруты разделили на три категории. Магистральные маршруты - наиболее частые. Именно эти маршруты проходят по основным улицам и соединяют центр с районами Москвы, интервал - 5-10 минут. Районные маршруты работают со средними интервалами до 15 минут, предназначены для передвижений внутри района или между районами. Социальные маршруты связывают значимые социальные объекты: поликлиники, школы, МФЦ, интервал их движения, как правило до 30 минут", - пояснили в департаменте транспорта.

Там уточнили, что в результате изменений общее количество пассажиров на общественном транспорте в центре выросло на 40%. Там, где раньше приходилось делать несколько пересадок на метро, теперь можно напрямую добраться на автобусе или трамвае, и наземный городской транспорт стал меньше зависеть от пробок.

О планах на будущее

Ожидается, что скоро "Магистраль" придет в остальные районы города помимо центра и юга столицы, чтобы пассажиры могли быстро доехать на работу и домой, в торговый центр, школу, поликлинику по всей Москве. Кроме того, планируется ввести дополнительные выделенные полосы, перенастроить светофоры, организовать транспортно-пересадочные узлы, чтобы пассажиры могли комфортно и быстро переходить с автобуса на другой автобус или метро, МЦД, МЦК и БКЛ.

"Передвинем остановки или сделаем новые, чтобы большинство пассажиров могли дойти до них или удобно пересесть с одной на другую между маршрутами. Разберемся с номерами маршрутов и изменим их, чтобы было легко запоминать и ориентироваться. Мы подскажем, как пользоваться новой нумерацией. Разработаем новые схемы и навигацию: у маршрутов будут разные цвета, как в метро, чтобы вам было проще видеть их на схеме, на остановках повесим поясняющие карты и памятки", - пообещали в департаменте транспорта.

Там также отметили, что благодаря "Магистрали" автобусы будут ходить предсказуемо по всей Москве. Кроме того, в каждом районе появится несколько видов маршрутов с разным интервалом движения.

"Магистральные маршруты будут ходить по самым востребованным улицам с интервалом до 10 минут. К ним же мы отнесем экспрессы, которые не останавливаются на некоторых остановках. Районные маршруты будут работать внутри района или свяжут два соседних, интервал движения - до 20 минут; и чем больше людей пользуются маршрутом, тем чаще он ходит. Социальные маршруты свяжут значимые социальные объекты: поликлиники, школы, МФЦ, интервал движения таких маршрутов, как правило - до 30 минут", - сообщили в пресс-службе, отметив, что данный интервал движения соответствует движению в будни с 07:00 до 21:00, в остальное время он может быть увеличен.