Полицейские открыли предупредительный огонь на демонстрации в Роттердаме

ГААГА, 20 ноября. /ТАСС/. Демонстрация в Роттердаме против коронавирусных ограничений привела к беспорядкам, в ходе которых полиция была вынуждена открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона толпы. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным канала, сотни протестующих бросали камнями в полицейских и запускали в их сторону фейерверки, выкрикивая лозунг "Свобода!". В ответ правоохранители были вынуждены открыть предупредительный огонь и использовать водометы для разгона демонстрантов. Как минимум одна полицейская машина была сожжена и одна - повреждена. Во время тушения пожарные также были забросаны различными объектами, в том числе камнями.

"В настоящее время над городом кружит полицейский вертолет, - информирует НТК. - Железнодорожное движение на центральном вокзале приостановлено. По всему городу наблюдается большое количество полицейских машин".

Основное недовольство протестующих вызвано коронавирусными ограничениями, введенными на фоне резкого роста числа случаев заражения и госпитализации, а также планами правительства по введению системы 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию людям, но не тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

С 13 ноября в Нидерландах вновь вступило в силу правило социального дистанцирования, которое предусматривает, что люди должны держаться на расстоянии 1,5 м друг от друга. Вернулась рекомендация по максимуму работать из дома. Спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи, проводятся без зрителей. Все кафе, бары и рестораны, а также магазины, продающие товары первой необходимости, теперь закрываются в 20:00 (22:00 мск), а магазины, не продающие товары первой необходимости, - в 18:00 (20:00 мск). Меры будут действовать до 4 декабря. Оценка ситуации будет проведена 3 декабря, после чего правительство примет решение о дальнейших шагах.