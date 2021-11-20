Эксперт: у привитых от ковида с изначально высоким титром антител осложнения маловероятны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вероятность осложнений после вакцинации от новой коронавирусной инфекции при наличии и так высокого титра антител к вирусу, мала, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Аргентинские ученые недавно провели большое исследование с участием 11 млн привитых "Спутником V". Оно показало совсем небольшое число осложнений после вакцинации. Отсюда можно сделать вывод, что даже у привитых с изначально высоким титром антител осложнения маловероятны. Но теоретически это может вызывать ускоренный дебют аутоиммунного заболевания или его обострение", - рассказал он.

При этом эксперт отметил, что вакцинация направлена на то, чтобы создать иммунную защиту против коронавируса. "Если у пациента и так есть эта защита, зачем тратить на него вакцину, если можно привить людей, у которых нет иммунитета к COVID-19", - отметил он.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что уровень антител, достаточный для стопроцентной защиты от коронавирусной инфекции, пока нельзя достоверно определить. При этом, по его словам, при штамме "дельта" важно сохранять высокий базовый уровень антител, поэтому ревакцинироваться рекомендуется через шесть месяцев.