Байден перед празднованием Дня благодарения по традиции помиловал двух индеек

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Лидер США Джо Байден в пятницу по традиции воспользовался своим президентским правом и помиловал двух индеек, доставленных в Белый дом по случаю Дня благодарения, который американцы будут отмечать 25 ноября.

В этом году птиц назвали Арахисовое масло и Желе. Имена предложили ученики школы в Джаспере (штат Индиана), в этом городе расположена ферма, на которой были выращены индейки. "Я должен признать, <...> это то, что я люблю [есть] на ланч - арахисовое масло и желе", - пошутил Байден.

"Властью, предоставленной мне как президенту США, я помилую тебя на этот День благодарения", - сказал Байден во время торжественной церемонии, проходившей в Розовом саду Белого дома. "Давай, скажи что-нибудь", - обратился Байден к птице, положив на нее руку. Индейка, получившая имя Арахисовое масло, издала звук, как будто ответив президенту, это вызвало радостный смех гостей церемонии. "Я также помилую Желе", - объявил после этого глава государства. Как сообщил Байден, из Вашингтона индейки теперь отправятся в Университет Пердью в Индиане.

О традиции

Официальная церемония помилования индеек президентом США по случаю Дня благодарения проводится в Белом доме с 1989 года. Президенту всегда по традиции привозят двух птиц - главную праздничную индейку и ее "дублера" на случай непредвиденной ситуации в последние минуты перед церемонией. "Помилование" предусмотрено для обеих.

С 1947 года официальным поставщиком этих птиц в Белый дом ко Дню благодарения является Национальная федерация производителей индеек (National Turkey Federation, NTF) - базирующаяся в Вашингтоне торговая ассоциация, представляющая интересы отрасли. По традиции индейки выращиваются на ферме в родном штате нынешнего председателя NTF, для отправки в Белый дом выбирают лучших. Они содержатся в тех же условиях, что и остальные птицы на ферме, соблюдают ту же диету. Однако, как утверждают в NTF, индеек, которых ждет поездка в столицу, с раннего возраста приучают к вспышкам фотокамер, шуму и большому скоплению людей. Байден, рассказывая в пятницу о процессе отбора индеек для отправки в Белый дом, пошутил, что в этом году учитывался и их статус вакцинации от коронавируса.

По прибытии в Вашингтон птиц размещают в расположенном в центре города отеле Willard InterContinental. Там ТАСС ранее сообщили о подготовке для необычных гостей одного из лучших номеров.

После церемонии в Белом доме индеек обычно отправляют в университеты, на фермы или парки. Однако, как пишет газета Politico, до следующего Дня благодарения они доживают редко. Связано это с тем, что домашние индейки выведены специально для употребления в пищу. Они быстро растут и по размерам больше своих диких сородичей, из-за чего склонны к различным проблемам со здоровьем, а срок их жизни не превышает одного года. При этом дикие индейки, как отмечает Politico, живут от трех до пяти лет.

Ранее американская благотворительная организация Farm Sanctuary, занимающаяся защитой животных, инициировала сбор подписей в поддержку петиции с призывом к Байдену отправить помилованных в этом году индеек на ее попечительство. В числе тех, кто подписал петицию, певица Билли Айлиш, актер Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс, актрисы Руни Мара и Мина Сувари.

День благодарения

День благодарения был объявлен национальным праздником в США в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна. В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться в четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Богу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы из племени вампаноаг, которые принесли с собой индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения. Как правило, подают ее на стол под клюквенным соусом вместе со сладким картофелем. Праздник принято отмечать в кругу семьи. В конце ноября миллионы американцев традиционно отправляются в поездки, чтобы встретиться с родными по случаю Дня благодарения.

После Дня благодарения магазины в США устраивают ряд распродаж - "черную пятницу" и "киберпонедельник" - первый рабочий день после выходных, следующих за Днем благодарения.