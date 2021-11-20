Лечащий врач Байдена рассказал о его самочувствии

Пандемия COVID-19

Минздрав Украины проверяет данные о "кабинете анонимной вакцинации" от коронавируса

Депутат Закарпатского областного совета Федор Шандор ранее рассказал, что кабинет функционирует для тех, кто приобрел фальшивый сертификат о прививке или не хочет разглашать соответствующую информацию

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