Байден здоров и энергичен, он может и далее выполнять обязанности президента, заявил его врач.
Лечащий врач Байдена рассказал о его самочувствии
Президент здоров и энергичен, он может и далее выполнять свои обязанности, отметил он
Пандемия COVID-19
Минздрав Украины проверяет данные о "кабинете анонимной вакцинации" от коронавируса
Депутат Закарпатского областного совета Федор Шандор ранее рассказал, что кабинет функционирует для тех, кто приобрел фальшивый сертификат о прививке или не хочет разглашать соответствующую информацию
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