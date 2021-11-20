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Лечащий врач Байдена рассказал о его самочувствии

Президент здоров и энергичен, он может и далее выполнять свои обязанности, отметил он

Байден здоров и энергичен, он может и далее выполнять обязанности президента, заявил его врач.

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СШАБайден, Джо
Пандемия COVID-19
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