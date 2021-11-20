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Сильный дождь ожидается в Московском регионе во второй половине 20 ноября

По прогнозам синоптиков, может выпасть до 25% осадков от месячной нормы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Москва и Подмосковье окажутся во власти непогоды с сильными осадками с 14:00 в субботу. Выпадет до 25% месячной нормы, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Основные осадки в Москве и Московской области мы ждем во второй половине дня с 14:00 и до вечера. Общее их количество ожидается от 15 до 25% месячной нормы. Это где-то 10-15 мм", - рассказал он.

По словам Варакина, осадки будут в основном виде дождя. Метеоролог предупредил также о возможных пробках в связи с непогодой.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что циклон создаст в Центральной России "барическую пропасть" 20 ноября - атмосферное давление резко упадет до рекордных значений. Также ожидается мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом.

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